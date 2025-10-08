Al via la nuova stagione del teatro comunale Luciano Bonaparte di Canino
Prende il via, il 12 ottobre, la nuova stagione a cura di Twain centro produzione danza del teatro comunale Luciano Bonaparte di Canino.Gli appuntamento di teatro, danza e teatro per famiglie, accompagnano gli spettatori fino a maggio 2026 grazie al contributo del Ministero della cultura, della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - stagione
Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive
Novella attesa della nuova stagione di 9-1-1: ecco quando torna
Giugliano pronto per la nuova stagione ma incognita stadio, Mazzamauro: “Siamo ospiti in casa nostra”
Con la nuova stagione e un'importante novità a livello professionale, l'avvocatessa ha deciso di darci un taglio. Mostrandoci come resettare l'hairlook senza cambiare troppo - X Vai su X
SARACENA, DOPO IL VOTO UNA NUOVA STAGIONE DI RESPONSABILITÀ. RUSSO: ORA SERVONO IDEE NUOVE E RISPOSTE CONCRETE SARACENA (CS), martedì 7 ottobre 2025 – Le elezioni regionali si chiudono con un messaggio chiaro: serve una - facebook.com Vai su Facebook
Al via la nuova stagione del Teatro di Pernate: in scena "Il tacchino" - Sale il sipario sulla stagione numero 17 del Teatro Sant'Andrea di Pernate. Come scrive novaratoday.it
Teatro comunale di S.Severino: al via la nuova stagione, tra i protagonisti Lina Sastri e Ranieri - Previsti dal cartellone serate anche con Sal Da Vinci, l’orchestra di Carlo Morelli, Buccirosso e tanti altri La nuova stagione artistica del Teatro comunale di Mercato S. Si legge su salernotoday.it