Tarantini Time Quotidiano Torna puntuale come ogni anno la Festa de l’Unità di Massafra che, per l’edizione 2025, si terrà sul Lungovalle Niccolò Andria venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre, a partire dalle 18.30. La manifestazione punterà su temi di stringente attualità, dal confronto “Puglia 2030: la Regione e le priorità del territorio”, previsto per la prima sera, al quale prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, la candidata Pd al Consiglio regionale Maria Rosaria Guglielmi ed il segretario del Pd di Massafra Lanfranco Rossi. L’attenzione sarà puntata sulle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, chiamati a traghettare la Puglia nel prossimo quinquennio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Al via la Festa de l'Unità di Massafra tra regionali e mobilitazione per la pace