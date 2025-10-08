Al via il corso di formazione per volontari ospedalieri
Si terranno sabato 18 ottobre, dalle 9:30 alle 12:00, alla Biblioteca Civica di Pordenone i corsi di formazione per diventare volontario ospedaliero. L'annuncio è stato dato nel corso dell'incontro avvenuto tra il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, l'assessore Pietro Tropeano e la presidente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
