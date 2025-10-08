Arezzo, 8 ottobre 2025 – Un intervento atteso da tempo e che avrà un impatto epocale per la comunità di Cavriglia. Il cantiere, allestito da Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri (SP 14 delle Miniere). Il lavoro interesserà la viabilità della frazione Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, al fine di consentire il collettamento dei reflui di entrambi gli abitati. Come Amministrazione Comunale di Cavriglia abbiamo, da sempre, considerata la realizzazione della condotta fognaria, un servizio delle frazioni di Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, una delle principali priorità della nostra azione amministrativa, nonché un'opera non più procrastinabile nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via i lavori per la realizzazione del collettore fognario Neri-Castelnuovo