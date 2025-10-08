Al via i lavori per la realizzazione del collettore fognario Neri-Castelnuovo
Arezzo, 8 ottobre 2025 – Un intervento atteso da tempo e che avrà un impatto epocale per la comunità di Cavriglia. Il cantiere, allestito da Publiacqua SpA ha preso avvio in Via dei Tigli nella località Neri (SP 14 delle Miniere). Il lavoro interesserà la viabilità della frazione Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, al fine di consentire il collettamento dei reflui di entrambi gli abitati. Come Amministrazione Comunale di Cavriglia abbiamo, da sempre, considerata la realizzazione della condotta fognaria, un servizio delle frazioni di Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, una delle principali priorità della nostra azione amministrativa, nonché un'opera non più procrastinabile nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavori - realizzazione
Avviati i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi di Via Aurelia Antica
Lavori: partita la realizzazione dei nuovi marciapiedi nei quartieri Pratale e Cisanello
Al via i lavori per la nuova viabilità di accesso alla Clinica di Riabilitazione Toscana e per la realizzazione di nuovi posteggi a Terranuova
Realizzazione fognatura di via Cruillas - Lavori prorogati fino al 30 ottobre 2025 L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un provvedimento di proroga dei lavori per la realizzazione della fognatura di via Cruillas https://www.co - facebook.com Vai su Facebook
#focusFirenze #focusTramviaFI - Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria 3.2.1 per Bagno a Ripoli. Fino al 7 novembre lavori per la posa dei binari in viale Giannotti con chiusure notturne (21-3) e modifiche in via Datini Fino al 14 no - X Vai su X
Al via i lavori per la realizzazione del collettore fognario Neri-Castelnuovo - Castelnuovo Un intervento atteso da tempo e che avrà un impatto epocale per la comunità di Cavriglia. lanazione.it scrive
Sicurezza idraulica, iniziata nel Padovano la realizzazione del secondo tratto del nuovo collettore - Questo intervento ha l’obiettivo di rendere più efficiente lo smaltimento delle acque piovane, soprattutto in caso di forti piogge, alleggerendo il carico del canale attualmente utilizzato, lo scolo C ... Scrive padovaoggi.it