Al via i lavori della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di Santarcangelo

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di Santarcangelo, nominata dalla Giunta per gli anni 2025-2030: cinque componenti effettivi e cinque supplenti sono stati selezionati fra le 27 candidature pervenute all’Amministrazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it