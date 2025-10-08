Al via i lavori della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di Santarcangelo
Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di Santarcangelo, nominata dalla Giunta per gli anni 2025-2030: cinque componenti effettivi e cinque supplenti sono stati selezionati fra le 27 candidature pervenute all’Amministrazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
