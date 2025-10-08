Al via ad Assisi la grande festa per San Carlo Acutis
Date, orari e dove seguire tutti gli appuntamenti dell'iniziativa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: assisi - grande
Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis
ASSISI 2025 – FESTA DI SAN FRANCESCO E DEI DOCENTI Grande emozione per il gruppo di docenti, la Dirigente scolastica e i loro familiari che hanno partecipato alla Solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Papale di San Francesco, chi - facebook.com Vai su Facebook
Una grande festa di tutti, la celebrazione del 4 ottobre ad Assisi, con i pellegrini dell'Abruzzo, il Presidente Meloni, il Ministro Giuli e persone provenienti da tutto il mondo. San Francesco continua a parlare a tutti, dopo 800 anni, e a ispirare gesti e parole di frat - X Vai su X
Il 4 ottobre torna festa nazionale: San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia celebrato per legge. Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi - La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che inserisce il 4 ottobre come nuova festa nazionale nel calendario italiano. Come scrive orizzontescuola.it
Ad Assisi la festa di san Francesco - La recente decisione del Parlamento di riconfermare all’unanimità il 4 ottobre come festa nazionale è ... Riporta cittanuova.it