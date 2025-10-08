Al teologo Vito Mancuso il Premio Internazionale Rhegium Juili

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà il 6 e il 7 novembre la 57esima edizione dei Premi nazionali Rhegium Julii 2025 per la narrativa, saggistica, poesia, studi meridionalistici intitolati rispettivamente a Corrado Alvaro, Leonida Repaci, Lorenzo Calogero e Gaetano Cingari.La giuria presieduta dal giornalista Roberto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teologo - vito

Il teologo Vito Mancuso torna a «Molte Fedi»

Il teologo Vito Mancuso ospite a Molte Fedi in Città Alta

teologo vito mancuso premioAl teologo Prof. Vito Mancuso il Premio Internazionale Rhegium Julii 2025 - Il 6 e 7 novembre torna la 57° edizione dei Premi nazionali Rhegium Julii 2025 per la narrativa, saggistica, poesia, studi meridionalistici intitolati rispettivamente a Corrado Alvaro, Leonida Repaci, ... Secondo reggiotv.it

Il teologo Prof. Vito Mancuso vince il Premio Internazionale Rhegium Julii 2025. La rosa dei finalisti della 56ª edizione - Il 6 e 7 novembre torna la 57ª edizione dei Premi nazionali Rhegium Julii 2025 per la narrativa, saggistica, poesia, studi meridionalistici intitolati rispettivamente a Corrado Alvaro, Leonida Repaci, ... Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Teologo Vito Mancuso Premio