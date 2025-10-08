Al Sociale arriva Federico Buffa con La Milonga del Fútbol | un viaggio tra calcio musica e Argentina
In perfetta sintonia con la Stagione 202526 Fairplay, torna al Teatro Sociale di Como Federico Buffa con il suo spettacolo La Milonga del Fútbol, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20.30 Prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio, La Milonga del Fútbol racconta la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: sociale - arriva
Nuovo piano sanitario e sociale integrato, in Consiglio arriva l’ok a maggioranza
Favorire l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale: in Brianza arriva un progetto da oltre 600mila euro
Favorire l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale: in Brianza arriva un progetto da oltre 600mila euro
Dopo San Benedetto, il 19 ottobre l’installazione collettiva arriva a Castignano. A cura della Cooperativa Sociale On the Road - facebook.com Vai su Facebook
Federico Buffa racconta la storia di Kobe Bryant al Teatro Flavio Vespasiano - Questo l’annuncio della Sebastiani Rieti in collaborazione con la D&C Eventi per lo spettacolo “Otto Infinito – ... Riporta ilmessaggero.it
Platini a Buffa nel 2024, l'aneddoto su Agnelli: "Gli ho regalato il primo Pallone d'Oro" - Per l'occasione vi riproponiamo l'intervista realizzata da Federico Buffa al 'Magna Graecia Film Festival' di Catanzaro nel luglio del 2024. sport.sky.it scrive