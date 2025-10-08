Al Sociale arriva Federico Buffa con La Milonga del Fútbol | un viaggio tra calcio musica e Argentina

Quicomo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In perfetta sintonia con la Stagione 202526 Fairplay, torna al Teatro Sociale di Como Federico Buffa con il suo spettacolo La Milonga del Fútbol, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20.30 Prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio, La Milonga del Fútbol racconta la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sociale - arriva

Nuovo piano sanitario e sociale integrato, in Consiglio arriva l’ok a maggioranza

Favorire l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale: in Brianza arriva un progetto da oltre 600mila euro

Favorire l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale: in Brianza arriva un progetto da oltre 600mila euro

sociale arriva federico buffaAl Sociale arriva Federico Buffa con La Milonga del Fútbol: un viaggio tra calcio, musica e Argentina - Sul palco Federico Buffa, il più grande storyteller sportivo italiano, porta gli spettatori in un viaggio alla scoperta di tre leggende come Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, in ... Segnala quicomo.it

Federico Buffa racconta la storia di Kobe Bryant al Teatro Flavio Vespasiano - Questo l’annuncio della Sebastiani Rieti in collaborazione con la D&C Eventi per lo spettacolo “Otto Infinito – ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sociale Arriva Federico Buffa