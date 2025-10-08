Al Senato della Repubblica il convegno Innovazione e nuove imprese | un confronto tra istituzioni professionisti e imprenditori Consegnato il Premio Drago 2025

Roma, 7 ottobre 2025 – Nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si è tenuto il convegnoInnovazione e nuove imprese: come sta cambiando il mondo del lavoro”, promosso su iniziativa del senatore Francesco Silvestro, Presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, e organizzato dallo Studio Guarino, storica realtà di consulenza fiscale e aziendale. L’incontro, moderato dal giornalista Paolo Guarino, ha riunito esponenti del mondo politico, economico e imprenditoriale per un confronto sui temi della trasformazione digitale, della crescita aziendale e delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

