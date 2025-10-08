Al Santobono arriva un robot innovativo per trattare la calcolosi pediatrica
L’Unità Operativa Complessa di Urologia Pediatrica del Santobono è il primo centro pediatrico ad adottare questa particolare tecnologia. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno dell’ETS (Ente del Terzo Settore) “S.O.S. Santobono”.Il nuovo robot “In passato gli strumenti endoscopici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: santobono - arriva
Al Santobono arriva un altro bambino dalla Striscia di Gaza: "Nato durante la guerra. Ha problemi di crescita"
Questo bimbo si chiama Zakaria, ha un anno di vita e pesa circa 7 chili, piuttosto poco. Zakaria arriva a Napoli dalla Striscia di Gaza, è un nostro piccolo fratello palestinese giunto al Santobono insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un co - facebook.com Vai su Facebook
Questo bimbo si chiama Zakaria, ha un anno di vita e pesa circa 7 chili, piuttosto poco. Zakaria arriva a #Napoli dalla Striscia di #Gaza, è un nostro piccolo fratello palestinese giunto al Santobono insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un - X Vai su X
Ospedale Santobono, la calcolosi dei bambini risolta con l'ausilio del robot - L’Unità Operativa Complessa di Urologia Pediatrica del Santobono è il primo centro pediatrico ad adottare un innovativo robot per il trattamento della calcolosi ... Lo riporta msn.com