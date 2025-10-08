Al pronto soccorso per dolori lancinanti alla pancia poi la scoperta folle | Ne ho mangiati 3 kg

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantenere un equilibrio a tavola è una delle regole più importanti per la salute, ma troppo spesso viene sottovalutata. Anche gli alimenti più comuni, se consumati in quantità eccessive, possono trasformarsi in un pericolo reale per l’organismo. Il corpo umano, infatti, non è progettato per gestire dosi elevate di zuccheri o grassi in poco tempo, e un abuso può causare disturbi gravi o addirittura conseguenze fatali. È ciò che dimostra una vicenda che ha fatto molto discutere, quella di un uomo che ha pagato a caro prezzo la sua passione per le caramelle. Ciò che inizialmente sembrava un innocente desiderio di dolce si è presto trasformato in una vera e propria emergenza medica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

al pronto soccorso per dolori lancinanti alla pancia poi la scoperta folle ne ho mangiati 3 kg

© Thesocialpost.it - Al pronto soccorso per dolori lancinanti alla pancia, poi la scoperta folle: «Ne ho mangiati 3 kg»

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso

Caldo estremo a Ferragosto, oltre 550 pazienti nei pronto soccorso: i dati del Ferrarese

Identificato, dopo 6 giorni in pronto soccorso e la protesta: “Ho querelato Saltamartini”

Malore dopo la discoteca. Diciannovenne in gravi condizioni portato al pronto soccorso

pronto soccorso dolori lancinantiAl pronto soccorso per dolori lancinanti alla pancia, il 33enne aveva mangiato 3 chili di Haribo: «Non pensavo fosse un problema» - Sapersi moderare a tavola è fondamentale per mantenersi in buona salute. Riporta msn.com

pronto soccorso dolori lancinantiPronto Soccorso di Cosenza shock, il grido di una figlia: «Così hanno ridotto mia madre» - La signora Rita Palumbo pubblica gli scatti del braccio martoriato e si sfoga in un lungo post di denuncia: «Caro Occhiuto, cento buchi senza trovare la vena. Secondo cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Pronto Soccorso Dolori Lancinanti