Mantenere un equilibrio a tavola è una delle regole più importanti per la salute, ma troppo spesso viene sottovalutata. Anche gli alimenti più comuni, se consumati in quantità eccessive, possono trasformarsi in un pericolo reale per l’organismo. Il corpo umano, infatti, non è progettato per gestire dosi elevate di zuccheri o grassi in poco tempo, e un abuso può causare disturbi gravi o addirittura conseguenze fatali. È ciò che dimostra una vicenda che ha fatto molto discutere, quella di un uomo che ha pagato a caro prezzo la sua passione per le caramelle. Ciò che inizialmente sembrava un innocente desiderio di dolce si è presto trasformato in una vera e propria emergenza medica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Al pronto soccorso per dolori lancinanti alla pancia, poi la scoperta folle: «Ne ho mangiati 3 kg»