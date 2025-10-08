Al Palazzetto dell' Arte la presentazione del libro romanzo ‘Una donna alla ricerca di sé’ di Mattea Dragano

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non una ‘lotta’, ma una ‘Nuova Alleanza’: è questo il potente messaggio al centro della presentazione del romanzo ‘Una donna alla ricerca di sé’ di Mattea Dragano, in programma il 16 ottobre alle 17 presso la sala rosa del Palazzetto dell'Arte di Foggia. L'idea dell'evento nasce dall'incontro e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

