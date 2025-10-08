Al New Teatro Troisi si apre la stagione con La tempesta perfetta di Ciro Ceruti

Dal 9 al 19 ottobre, il sipario del New Teatro Troisi di via Leopardi si alza su una nuova, attesissima stagione teatrale, inaugurata da una commedia che promette di far ridere e pensare: “La tempesta perfetta”, scritta, diretta e interpretata da Ciro Ceruti. Accanto a lui, un cast formato da Paco De Rosa, Laura Borrelli, . 🔗 Leggi su 2anews.it

Teatro Troisi, presentata la Stagione 2025/2026: comicità, musica, tradizione e impegno - La stagione si apre il 9 ottobre 2025 con Ciro Ceruti e La tempesta perfetta, una commedia che fonde la grazia della battuta con un sentimento capace di diventare dramma e ironia insieme: la storia di ... Scrive napolitoday.it

