al neo club di roma frankie knuckles tribute al mixer kenny carpenter

Sabato 11 ottobre, dalle 23 al Neo Club di Roma (via degli Argonauti 18) prende vita la nona edizione di Frankie Knuckles Tribute, tributo al padre della house music a cura di Tommy Totaro, giornalista  che da sempre racconta la nightlife. E ovviamente, in questa serata speciale, tra foto, memorabila, flyer, gadget e tanti ricordi . 🔗 Leggi su 2anews.it

