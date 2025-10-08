Al Neo Club di Roma Frankie Knuckles Tribute Al mixer Kenny Carpenter
Sabato 11 ottobre, dalle 23 al Neo Club di Roma (via degli Argonauti 18) prende vita la nona edizione di Frankie Knuckles Tribute, tributo al padre della house music a cura di Tommy Totaro, giornalista che da sempre racconta la nightlife. E ovviamente, in questa serata speciale, tra foto, memorabila, flyer, gadget e tanti ricordi . 🔗 Leggi su 2anews.it
Frankie hi-nrg mc arriva a Roma il 4 luglio - Una performance che riduce il rap all’osso e lo amplifica al massimo: solo voce e batteria. Lo riporta rainews.it