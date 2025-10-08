Al lavoro per 12 ore al giorno poi licenziato nel locale sei colleghi in nero

Risale a fine settembre la scoperta da parte dell’Ispettorato del lavoro di Modena di 6 lavoratori in nero in un noto risto-bar di Sassuolo. A segnalare il caso è la Filcams Cgil di Modena, che era stata interessata direttamente delle problematiche relative al locale.Nel marzo scorso, infatti, un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - giorno

Mille giorni al governo, mille posti di lavoro creati ogni giorno. Meloni: “Ho molti sogni e il coraggio di realizzarli”

Tragedia sul lavoro in Veneto. Cade mentre sistema il camion. Muore dopo un giorno di agonia

Napoli, terzo giorno di lavoro a Dimaro: intensità e concentrazione per la squadra di Conte

Career Day, una giornata sul futuro del lavoro Sabato 4 ottobre un giorno di confronto e approfondimento in collaborazione con le principali Agenzie per il lavoro (Apl) aperto a studenti, neolaureati, imprese e cittadini Dalle 10 alle 13 la Galleria del centr - facebook.com Vai su Facebook

Un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante abbiano dovuto fronteggiare aggressioni, lanci di oggetti e tentativi organizzati di scontro. La mia vicinanza va a tutti gli agenti rimasti feriti: l - X Vai su X

Grecia, verso 13 ore di lavoro al giorno: proteste in tutto il Paese - Il disegno di legge sostenuto dal governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis, prevede condizioni di lavoro che, per i sindacati, "smantellano ciò che resta dei nostri diritti sindacali". Si legge su tg24.sky.it

Braccianti 12 ore al giorno a 6 euro l'ora, caporali a processo - Cinque persone di origine pachistana, residenti tra Cupramontana (Ancona) e Cingoli (Macerata), sono finite a processo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cosiddetto "caporalato" n ... msn.com scrive