Al lavoro per 12 ore al giorno poi licenziato nel locale sei colleghi in nero

Risale a fine settembre la scoperta da parte dell'Ispettorato del lavoro di Modena di 6 lavoratori in nero in un noto risto-bar di Sassuolo. A segnalare il caso è la Filcams Cgil di Modena, che era stata interessata direttamente delle problematiche relative al locale.Nel marzo scorso, infatti, un.

lavoro 12 ore giornoGrecia, verso 13 ore di lavoro al giorno: proteste in tutto il Paese - Il disegno di legge sostenuto dal governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis, prevede condizioni di lavoro che, per i sindacati, "smantellano ciò che resta dei nostri diritti sindacali". Come scrive tg24.sky.it

lavoro 12 ore giornoLavapiatti per 12 ore al giorno in nero: blitz dell’ispettorato in un ristorante di Sassuolo. All’interno trovati altri 6 lavoratori irregolari - Risale a fine settembre la scoperta da parte dell’Ispettorato del lavoro di Modena di 6 lavoratori in nero in un risto bar molto conosciuto di Sassuolo. Segnala msn.com

