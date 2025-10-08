Al corteo di Milano fotomontaggio choc con Meloni vestita da gerarca nazista
(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vestita da gerarca nazista, accanto a Hitler. È il fotomontaggio apparso in un cartello apparso al corteo milanese per Gaza. "Criminale e intollerabile aggressione militare alla Flotilla. Meloni corresponsabile" è scritto sul manifesto. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: corteo - milano
Il corteo dei 30mila per il Leoncavallo, a Milano sfila la protesta. Il sindaco Sala: “Spero sia pacifico”
Gaza, corteo a Milano con pentole e coperchi per chiedere il cessate il fuoco
“Israele assassina”: al corteo pro-Pal di Milano anche un ex deputato dei Verdi attacca Liliana Segre (video)
Da Palermo a Milano, le voci del corteo pacifico per la Palestina a Roma https://ift.tt/5aXkBLV - X Vai su X
Roma, Bologna, Milano, Torino: i manifestanti in corteo per sostenere Gaza e la Flotilla hanno occupato autostrade e tangenziali in tutta Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Al corteo di Milano fotomontaggio choc con Meloni vestita da gerarca nazista - (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vestita da gerarca nazista, accanto a Hitler. Lo riporta sassarinotizie.com
Violenza al corteo per Gaza a Milano, tre arresti. Misure anche per due minorenni - Tre manifestanti coinvolti nei violenti scontri a Milano davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse di resistenza e danneggiamento ... ansa.it scrive