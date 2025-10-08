Al corteo di Milano fotomontaggio choc con Meloni vestita da gerarca nazista

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vestita da gerarca nazista, accanto a Hitler. È il fotomontaggio apparso in un cartello apparso al corteo milanese per Gaza. "Criminale e intollerabile aggressione militare alla Flotilla. Meloni corresponsabile" è scritto sul manifesto. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com