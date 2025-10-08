Al cinema Come Romeo e Giulietta | come il mito degli innamorati più celebri rivive nella Napoli di oggi | VIDEO
La storia di Romeo e Giulietta è sempre attuale. Due famiglie ostacolano l’amore dei due amati dove il mondo che li circondano sembra essere contro di loro. Tanti adattamenti sono stati fatte e altrettante storie hanno ricalcato solo i primi passi com’è il caso di Giuseppe Alessio Nuzzo, regista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: cinema - romeo
“Romeo è Giulietta“ inaugura oggi il cinema sotto le stelle
After last year with #FritzHock as honorary guest as friend of Slovenian cinema this year Italian film curator and programme director of the Trieste Film Festival Nicoletta Romeo will be the guest of honour at the 28th FSF Portorož, Festival slovenskega filma, whi - facebook.com Vai su Facebook
«Romeo e Giulietta, amore in carrozzina» - L’amore che brucia rapidamente come polvere da sparo di cui recitava William Shakespeare oggi è ancora possibile: lo racconta il casertano Giuseppe Alessio Nuzzo ... Come scrive ilmattino.it
Alfa Romeo Giulietta e Mito da oggi nuovo spot - Arrivano interessanti novità per tutti gli amanti della storica casa automobilistica italiana Alfa Romeo. Riporta it.blastingnews.com