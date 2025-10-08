Al cinema Come Romeo e Giulietta | come il mito degli innamorati più celebri rivive nella Napoli di oggi | VIDEO

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Romeo e Giulietta è sempre attuale. Due famiglie ostacolano l’amore dei due amati dove il mondo che li circondano sembra essere contro di loro. Tanti adattamenti sono stati fatte e altrettante storie hanno ricalcato solo i primi passi com’è il caso di Giuseppe Alessio Nuzzo, regista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinema - romeo

“Romeo è Giulietta“ inaugura oggi il cinema sotto le stelle

cinema romeo giulietta mito«Romeo e Giulietta, amore in carrozzina» - L’amore che brucia rapidamente come polvere da sparo di cui recitava William Shakespeare oggi è ancora possibile: lo racconta il casertano Giuseppe Alessio Nuzzo ... Come scrive ilmattino.it

Alfa Romeo Giulietta e Mito da oggi nuovo spot - Arrivano interessanti novità per tutti gli amanti della storica casa automobilistica italiana Alfa Romeo. Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Cinema Romeo Giulietta Mito