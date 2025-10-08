Al Cardarelli inaugurata la prima angiosuite d’Italia dedicata alle emergenze

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ospedale Cardarelli di Napoli è la prima struttura sanitaria pubblica italiana a dotarsi di una sala con “angiosuite” che potrà gestire sia l’emergenza che le attività in elezione. L’altra macchina dello stesso genere (un modello meno performante) è presente in Italia solo all’IEO di Milano -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

