Al Cardarelli di Napoli la prima angiosuite in Italia Così saranno ridotti i tempi degli interventi salvavita
L’Ospedale Cardarelli di Napoli è la prima struttura sanitaria pubblica italiana a dotarsi di una sala con angiosuite, che potrà gestire sia l’emergenza che le attività in elezione. L’altra macchina dello stesso genere è presente in Italia solo all’Ieo di Milano, un ospedale privato ed è usata solo per le procedure in elezione. L’investimento per la nuova tecnologia del Cardarelli è stato di circa 3 milioni di euro ed è stato effettuato attingendo a fondi ministeriali per l’innovazione tecnologica in ambito sanitario. La sala angiosuite permetterà di effettuare in un unico ambiente le procedure che prima si realizzavano in sala operatoria e nei reparti di Radiologia e Radiologia Interventistica, evitando di spostare il paziente e riducendo così i tempi di intervento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
