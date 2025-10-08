Al Bp Lab la musica del duo American Blues Collective per il Dopolaboro

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 ottobre, negli spazi di BP Lab a Bari, all’interno del format “Dopolaboro”, si terrà il concerto dell’American Blues Collective, duo composto da Lorenzo Melchiorre e Julian Laurence.Un progetto musicale che attraversa gli Stati Uniti — da Chicago e l’Illinois fino al Texas e alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

musica - american

