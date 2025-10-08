Al Bassano Peruzzo torna tra le storiche

Dalle moderne alle storiche il passo non è poi così lungo con Fabio Peruzzo che si prepara a tornare sulla sua Renault 5 GT Turbo gruppo A. L'obiettivo del pilota di Battaglia Terme è soltanto uno, quello di prepararsi al meglio per un 2026 che potrebbe tornare a vederlo protagonista, in pianta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

bassano peruzzo torna storicheRally: al Bassano Peruzzo torna tra le storiche - Quale migliore occasione se non la diciannovesima edizione del Rally Storico Città di Bassano, il Mundialito del Triveneto, per testare al meglio la francesina, facendo coppia con Christian Ronzani in ... comunicati-stampa.net scrive

