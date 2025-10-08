Akanji Inter sarà lui il primo acquisto del 2026 | spazzati questi dubbi la decisione

Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Nonostante la finestra di mercato si sia appena conclusa, l’ Inter sta già progettando i rinforzi per il futuro, con uno sguardo rivolto al 2026. In questo primo scorcio di stagione, però, c’è già un protagonista che ha saputo conquistarsi la fiducia di tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico: Manuel Akanji. Come riferisce Sport Mediaset, il suo riscatto dal Manchester City è ormai praticamente certo, grazie a un inizio di stagione che ha sorpreso positivamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, sarà lui il primo acquisto del 2026: spazzati questi dubbi, la decisione

In questa notizia si parla di: akanji - inter

Akanji Inter, tentativo last minute per il difensore: trattativa nel vivo, può arrivare solo in un caso

Pavard Inter, è lui la chiave per sbloccare Akanji: serve questo sforzo dal Marsiglia, la situazione

Akanji Inter, lo svizzero può essere un nome anche per il futuro: la strategia

?#Calciomercato #Inter: #Akanji già leader, statistiche e costo futuro - X Vai su X

Al di là della volontà di trattenere Akanji in futuro, l'Inter continua a guardarsi intorno per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo, anche alla luce della scadenza imminente dei contratti di Acerbi e De Vrij! Ci sarebbero già almeno cinque difensori nel mirino - facebook.com Vai su Facebook

Akanji primo colpo Inter: riscatto deciso! Per il dopo Acerbi osservato l'ex Juve e quella percentuale... - Il centrale si è rivelato il miglior acquisto del mercato estivo: tutte le cifre e i dettagli dell'accordo. Da tuttosport.com

Akanji, l’Inter ha preso una decisione: “Ausilio ha chiamato l’agente e gli ha detto che…” - Così Tuttosport il suo focus sul centrale svizzero, che ci ha messo poco più di un mese per convincere tutto l'ambiente nerazzurro ... Scrive msn.com