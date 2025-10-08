Akanji Inter il difensore svizzero si prende le chiavi della difesa La Gazzetta dello Sport | Comanda Akanji

Inter News 24 Akanji Inter, La Gazzetta dello Sport celebra il nuovo leader del reparto arretrato nerazzurro, titolare con Chivu. A lui dedicata la prima pagina. L’ Inter ha trovato un nuovo pilastro per la propria difesa: Manuel Akanji, centrale della Nazionale svizzera, arrivato a Milano l’ultimo giorno di mercato estivo, dopo il prestito di Benjamin Pavard all’ Olympique Marsiglia. Il tecnico Cristian Chivu ha subito puntato sul difensore, affidandogli la maglia da titolare e facendolo diventare un punto fermo della retroguardia nerazzurra. La squadra può così contare su un nuovo leader difensivo, pronto a guidare il reparto e a garantire solidità in ogni partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, il difensore svizzero si prende le chiavi della difesa. La Gazzetta dello Sport: «Comanda Akanji»

In questa notizia si parla di: akanji - inter

Akanji Inter, tentativo last minute per il difensore: trattativa nel vivo, può arrivare solo in un caso

Pavard Inter, è lui la chiave per sbloccare Akanji: serve questo sforzo dal Marsiglia, la situazione

Akanji Inter, lo svizzero può essere un nome anche per il futuro: la strategia

Al di là della volontà di trattenere Akanji in futuro, l'#Inter continua a guardarsi intorno per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo! Ci sarebbero già almeno cinque difensori nel mirino dell'Inter e uno di questi sarebbe Tarik #Muharemovic - X Vai su X

Al di là della volontà di trattenere Akanji in futuro, l'Inter continua a guardarsi intorno per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo, anche alla luce della scadenza imminente dei contratti di Acerbi e De Vrij! Ci sarebbero già almeno cinque difensori nel mirino - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Akanji imprescindibile. Il riscatto è una formalità, Chivu ha già un’idea per il futuro - Akanji si sta dimostrando uno degli acquisti più importanti della rosa dell'Inter. Riporta fcinter1908.it

Akanji primo colpo Inter: riscatto deciso! Per il dopo Acerbi osservato l'ex Juve e quella percentuale... - Il centrale si è rivelato il miglior acquisto del mercato estivo: tutte le cifre e i dettagli dell'accordo. Si legge su tuttosport.com