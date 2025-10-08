Inter News 24 Akanji Inter, La Gazzetta dello Sport celebra il difensore svizzero: esperienza, intelligenza tattica e riscatto già deciso. Manuel Akanji è già una pedina fondamentale nella difesa dell’ Inter. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport attraverso un riferimento alle capacità di Akanji di svolgere operazioni matematiche complesse a mente titolando “La calcolatrice svizzera all’Inter fa per due, il riscatto è già deciso”, il centrale svizzero, arrivato dal Manchester City, si è subito inserito nella squadra di Cristian Chivu, diventando intoccabile in meno di un mese. Il difensore, pur non parlando ancora perfettamente l’italiano, si è subito fatto capire ad Appiano Gentile, mostrando affidabilità, esperienza e intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji Inter, guida la difesa nerazzurri: subito protagonista e intoccabile! Il focus della Gazzetta dello Sport