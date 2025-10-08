Air Canada introduce l’open bar su qualsiasi volo anche in economy
Vino, birra e snack a volontà su tutti i voli e anche in classe economy. Si tratta della prima compagnia nordamericana a introdurre l'open bar "totale". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Apple introduce per la prima volta modelli iPhone 17 Pro/Pro Max solo eSIM in alcuni paesi, con fino a 2 ore in più di riproduzione video grazie a miglior autonomia della batteria Paesi: Bahrain, Canada, Guam, Giappone, Kuwait, Messico, Oman, Qatar, Ara - X Vai su X
CINISELLO BALSAMOParco Canada, Via Copernico Anche oggi, Lunedì 06 ottobre alle ore 17.30 , il Mexican Circus vi aspetta con il suo divertentissimo spettacolo! Un'ora e mezza di divertimento per tutte le età con musica,colori,attrazioni di ogni genere - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Air Canada, sospesi tutti i voli: coinvolti 130 mila passeggeri - Lo stop di hostess e steward comporta la sospensione di tutti i voli coinvolgendo così circa 130mila passeggeri. tg24.sky.it scrive
Air Canada sospende il riavvio delle operazioni: il sindacato degli assistenti di volo si oppone all'ordine di tornare al lavoro - Dopo l'intervento del governo, la compagnia aerea canadese aveva dichiarato di voler riprendere i voli domenica sera. Da it.euronews.com