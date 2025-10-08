Air Canada introduce l’open bar su qualsiasi volo anche in economy

Gamberorosso.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vino, birra e snack a volontà su tutti i voli e anche in classe economy. Si tratta della prima compagnia nordamericana a introdurre l'open bar "totale". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - Air Canada introduce l’open bar su qualsiasi volo, anche in economy

