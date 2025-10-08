AI & VR Festival Multiverse World al Museo del Cinema | esplorando le frontiere del digitale a Torino

Torino si prepara a diventare la capitale italiana dell'innovazione tecnologica. Il 13 e 14 ottobre 2025, il prestigioso Museo Nazionale del Cinema ospiterà la quarta edizione dell'AI & VR Festival Multiverse World, promosso dall'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L'evento si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: festival - multiverse

Torino capitale dell’intelligenza artificiale: arriva la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World

IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale

(Adnkronos) - La città di Torino si appresta a consolidare il suo ruolo di hub tecnologico ospitando la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World. L’evento, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il 13 e 14 ottobre 2 - facebook.com Vai su Facebook

IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale - Il Festival Multiverse World di Angi, a Torino il 13 e 14 ottobre, esplora AI e VR, riunendo istituzioni e imprese. Riporta msn.com

Torino capitale dell’intelligenza artificiale: arriva la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World - 13 e 14 ottobre al Museo Nazionale del Cinema La città di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con la quarta ... Si legge su romadailynews.it