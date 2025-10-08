AI Valditara | Investiti 100 mln di euro in formazione studenti e docenti

“Voglio ringraziare la Fondazione San Paolo per un’iniziativa molto importante. Ha messo a disposizione delle risorse, d’intesa con il Ministero, per avviare percorsi di personalizzazione della didattica attraverso l’intelligenza artificiale con gli assistenti virtuali che stanno dando risultati molto importanti in Campania nelle quindici scuole dove è partita la sperimentazione “. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli dove ha preso il via ‘NEXTGENAI’. “C’è un investimento ministeriale che riguarda tutta Italia di oltre 100 milioni di euro specificamente per l’utilizzo laboratoriale dell’intelligenza artificiale destinato alla formazione di docenti e studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

