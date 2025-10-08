Apro Instagram e trovo dieci messaggi privati, uno dopo l’altro. Uno mi manda un reel con Michael Jackson che combatte con la spada laser, un altro Freddie Mercury che dice cose senza senso, un altro ancora Einstein che spiega le criptovalute, poi un video della Gioconda che canta Barbie Girl in versione metal e così via. Appena li apri sai subito che non sono davvero loro, per esempio Freddie apre la bocca e lo riconosco all’istante: i denti non sono i suoi, e anche gli occhi non sono i suoi, e la voce è finta, e quello che dice dovrebbe far ridere. Ma il vero nuovo trend è l’AI slop. Per chi non lo sapesse, slop è la parola che i nerd americani usano per definire il materiale di scarto dell’intelligenza artificiale: immagini con troppe dita, video con facce che si sciolgono, voci digitali che fingono emozioni inesistenti (definizione ormai ufficializzata anche su Wikipedia). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - AI Slop: la nuova estetica del trash digitale sui social