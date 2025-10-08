AI | Jakala lancia cHRoco prima app di ' Human Experience' sul mercato

Con un evento alla Torre Velasca di Milano, JAKALA, società attiva nella data-transformation guidata dall’ Intelligenza Artificiale, ha presentato cHRoco, app mobile e desktop all-in-one per la gestione dell’Employee Experience. Progettata per rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i propri dipendenti, cHRoco è una app modulare, personalizzabile e white-label, che copre l’intera catena del valore HR. La piattaforma, sottolinea JAKALA, introduce accanto alle tradizionali indagini di clima un ‘mood check’ quotidiano, che consente di prevenire le criticità prima che diventino emergenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

