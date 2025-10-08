AI a Borsa della Ricerca survey impatto processi di innovazione

Roma, 8 ott. (askanews) - È stata presentata a Catania, in occasione della XVI Borsa della Ricerca 2025, l'indagine "InnoverAI - L'impatto dell'AI nei processi di innovazione", a cura della Fondazione Emblema. La survey, realizzata nel settembre 2025, ha coinvolto227 imprese italiane attive nei settori ad alta intensità di ricerca e innovazione, offrendo uno spaccato inedito sul reale stato di adozione dell'intelligenza artificiale all'interno del sistema produttivo nazionale. I dati confermano che l'innovazione è al centro delle strategie aziendali: il90% delle imprese la considera determinante per competitività e crescita, e oltre il75% attribuisce all'AI un ruolo fondamentale nei processi innovativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

