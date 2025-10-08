Ahanor talento nato in Italia che non può vestire l' azzurro
Alla faccia di chi dice che non ci sono più giovani italiani forti. L'Atalanta va controcorrente e sta facendo giocare titolare da un mese in Serie A e in Champions League un talento Made in Italy nato addirittura nel 2008: si tratta del difensore mancino Honest Ahanor. Uno che già nel vivaio del Genoa era straripante contro avversari di 2-3 anni più grandi. Motivo per cui Vieira lo lancia lo scorso marzo in A. Apparizioni brillanti che stregano subito la Dea. Tanto che a Bergamo sborsano a cuor leggero la bellezza di 16 milioni di euro più altri 4 di bonus per un minorenne. Incredibile ma vero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
