Agricoltura Confeuro incontra On Castiglione | Spopolamento aree interne giovani e digitalizzazione priorità 

Confeuro richiama l'attenzione su demografia, ricambio generazionale e innovazione tecnologica per un'agricoltura moderna, sostenibile e competitiva.. " È stato un incontro proficuo e costruttivo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo – quello avuto a Roma con l'Onorevole Giuseppe Castiglione, deputato della Camera, componente della Commissione Agricoltura e Vicepresidente della commissione parlamentare di Inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla Transizione demografica in atto. Un'occasione importante per confrontarci su alcuni dei temi più urgenti e strategici per il futuro del settore primario".