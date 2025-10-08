Andrea Agostinelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, del momento più triste della sua vita, la morte del figlio Gianmarco a 33 anni, nel 2014: « Ricordo che un giorno tornando a casa a Napoli da un allenamento, trovai una sostanza stupefacente a casa che era di mio figlio, ero molto arrabbiato ma lui mi disse “lo fanno tutti”. Nacque una discussione perché mi arrabbiai molto, poi dopo sono stato più comprensivo perché la situazione era difficile. La cosa negli anni è degenerata al giorno d’oggi sei più controllato per via dei telefoni, ma allo stesso tempo, è più pericoloso e succedono cose ancor più drammatiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Agostinelli lancia un appello ricordando il figlio: «Ragazzi, non drogatevi, la vita è bellissima!»