Agguato ai pro Pal la procura punta a CasaPound La foto prima del blitz | Come le colonne di Roma – Il video
Erano in trenta, con caschi e bastoni, a lanciare tavoli e sedie nel Bar allo Statuto di Roma, in piazza Vittorio. Tra i « Boia chi molla » gridati e le « Faccetta nera » intonate, non era difficile categorizzare gli aggressori del “Bas” come neofascisti. Ma chi erano? La procura di Roma ha acquisito numerosi video, presi dalle telecamere di videosorveglianza e registrati ai passanti, e sta stringendo il cerchio verso il quartier generale di CasaPound. Da lì, come anticipa Marco Carta su La Repubblica, potrebbe essere partita la spedizione punitiva in pieno stile squadrista. Le bombe carta anarchiche, CasaPound: «Ancora in piedi». 🔗 Leggi su Open.online
