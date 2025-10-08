Aggressioni a Pordenone | Inconcepibile la carenza di agenti reintrodurre i vigili del quartiere

“Le recenti aggressioni in pieno centro di un'ausiliaria della Gsm e di un consigliere comunale sono l’ennesima dimostrazione di come non possiamo abbassare la guardia. Dopo anni di colpevole ritardo, è giunta l’ora di siglare un patto per la sicurezza urbana integrata che rafforzi i dispositivi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it