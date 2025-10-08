Aggressioni a Pordenone | Inconcepibile la carenza di agenti reintrodurre i vigili del quartiere
“Le recenti aggressioni in pieno centro di un'ausiliaria della Gsm e di un consigliere comunale sono l’ennesima dimostrazione di come non possiamo abbassare la guardia. Dopo anni di colpevole ritardo, è giunta l’ora di siglare un patto per la sicurezza urbana integrata che rafforzi i dispositivi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: aggressioni - pordenone
Il13. . PORDENONE. LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO BASSO , AL CONS COM PAC LENIQI, DOPO L’AGGRESSIONE SUBITA DA UN NORDAFRICANO IN PIENO CENTRO. - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione in centro a Pordenone: consigliere comunale strattonato dopo aver richiamato un uomo che urinava in piazza XX Settembre. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
«Troppe aggressioni a Torre del Gallo» Incontro tra prefetta e sindacati di polizia - Pochi agenti (220 sui 270 previsti), un numero di detenuti oltre la capienza (714 su 529 posti) e carenze organizzative. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it