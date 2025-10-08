Aggressione choc dopo il lavoro | donna violentata in strada un orecchio strappato a morsi

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era sull'asfalto, il viso ridotto a una maschera di sangue, un orecchio staccato a morsi. Una donna a Sondrio è stata massacrata e abusata mentre, dopo il lavoro, tornava a casa a piedi. La violenza è avvenuta tra lunedì e martedì e nelle scorse ore un 24enne originario del Mali è stato arrestato. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: aggressione - choc

