Aggressione a Sondrio Salvini | Castrazione chimica ed espulsione

Sondriotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Fratelli d'Italia, anche dalla Lega arrivano parole di dura condanna per l'aggressione a sfondo sessuale e la rapina ai danni di una donna di 44 anni avvenuta lunedì sera a Sondrio.Castrazione chimicaA esprimersi, innanzitutto, il segretario del partito Matteo Salvini che ha invocato pene. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aggressione - sondrio

Sondrio: brutale aggressione ai danni di una donna

Donna di 44 anni stuprata e picchiata in strada a Sondrio: cosa sappiamo dell’aggressione

aggressione sondrio salvini castrazioneLe stacca a morsi un orecchio e la violenta: notte di orrore a Sondrio - ROMA – Brutale aggressione la notte scorsa a Sondrio ai danni di una donna di 44 anni. Scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Sondrio Salvini Castrazione