Aggredita mentre fa jogging | Non le ho tappato la bocca Nessun atto a sfondo sessuale

"Ha respinto tutte le accuse. Il comportamento del mio assistito non ha avuto alcun intento di carattere sessuale. C'è stata una collutazione e all'esito di ciò la giovane sarebbe caduta. Nel rialzarla ci sarebbe stato solo un contatto", sostiene l'avvocato Manfredi Biotti che difende il ragazzo senegalese accusato di aver aggredito sessualmente una sedicenne nella pista verde di Poggibonsi il 16 luglio scorso. Si trova agli arresti domiciliari e ieri mattina alle 9 si è presentato a palazzo di giustizia per l'interrogatorio di garanzia. E' stato necessario il supporto di un traduttore perché non parla italiano.

Ragazza di 17 anni aggredita mentre fa jogging: «Gettata a terra, ha tentato di violentarla». L'incubo, poi la fuga

Una ragazza di 17 anni che stava facendo jogging è stata aggredita da un giovane che l'ha seguita in bicicletta, l'ha bloccata e gettata a terra e ha tentato di violentarla: è successo in un parco pubblico di Poggibonsi (Siena).

