Aggredisce una donna lei muore dopo anni in coma e lui scappa in Francia | arrestato insieme a chi lo aiutò a fuggire
Tre anni fa un ragazzo di 21 anni ha colpito con un pugno una donna, facendola finire in coma. Stava scontando la pena quando, dopo due anni di coma, la donna è deceduta. Temendo il carcere, si è dato alla fuga, rifugiandosi in Francia. Dopo mesi è stato arrestato vicino Lione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
