Agente Pio Esposito | Non mi piace il clamore mediatico intorno a lui per queste ragioni…
Inter News 24 Agente Pio Esposito: il giovane centravanti nerazzurro deve crescere con serenità e piedi per terra: le parole di Mario Giuffredi. Francesco Pio Esposito, autore del suo primo gol in Serie A con l’ Inter contro il Cagliari, potrebbe ottenere più spazio dopo l’infortunio di Marcus Thuram. Tuttavia, il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto da Palermo, invita alla prudenza sul clamore mediatico che circonda il giovane attaccante, come riportato da Tuttomercatoweb. «Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: agente - esposito
Pio Esposito, l’agente: «L’Inter ha rifiutato 50 milioni di euro per lui»
Agente Pio Esposito: «Ecco la verità sullo scambio per Lookman, rifiutata questa offerta monstre»
Agente Sebastiano Esposito: «Cessione? Tutto rallentato con Cagliari e Fiorentina, sono futuro di una cosa»
L'agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi, ha parlato così del grande clamore mediatico che si è creato attorno al giovane attaccante dell'Inter Giuffredi ha parlato a 360° di tanti suoi assisti: da Politano a Di Lorenzo, passando per i fratelli Esposito, fino a Zac - facebook.com Vai su Facebook
L’agente di #Esposito svela una retroscena Ecco di cosa si tratta - X Vai su X
Agente Pio Esposito: “Merita la Serie A, sulla Nazionale…” - Mario Giuffredi ha parlato del suo assistito Pio Esposito, giovane attaccante in forza all'Inter di Cristian Chivu ... Lo riporta europacalcio.it
Pio Esposito titolare per 10 anni, l’agente: “Andrei cauto” - In occasione del “Palermo Football Meeting” presso La Braciera in Villa, è intervenuto anche il procuratore Mario Giuffredi che – come raccolto da TMW – ha risposto a diverse domande sui calciatori da ... Riporta passioneinter.com