Agente Pio Esposito | Non mi piace il clamore mediatico intorno a lui per queste ragioni…

Inter News 24 Agente Pio Esposito: il giovane centravanti nerazzurro deve crescere con serenità e piedi per terra: le parole di Mario Giuffredi. Francesco Pio Esposito, autore del suo primo gol in Serie A con l’ Inter contro il Cagliari, potrebbe ottenere più spazio dopo l’infortunio di Marcus Thuram. Tuttavia, il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto da Palermo, invita alla prudenza sul clamore mediatico che circonda il giovane attaccante, come riportato da Tuttomercatoweb. «Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. 🔗 Leggi su Internews24.com

