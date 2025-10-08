Agente municipale nei guai Si appropria del carburante destinato all’auto di servizio

Un agente della polizia locale di Gubbio è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di peculato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia (nella foto il procuratore capo, Raffaele Cantone). L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria, si sarebbe appropriato di carburante destinato allauto di servizio, utilizzando la “carta“ comunale per fini personali. L’inchiesta è nata da una segnalazione interna: il comando della polizia locale di Gubbio aveva infatti informato l’autorità giudiziaria di alcuni comportamenti sospetti da parte di un proprio appartenente, ritenuti “infedeli“ e collegati alla gestione delle carte carburante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

