Again mostra personale dell' udinese Maria Stella Corsi

Udinetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sempre dinamica Galleria ARTtime ha l'onore di presentare “Aagain”, mostra personale dell'artista udinese Maria Stella Corsi. Venerdì 10 ottobre alle ore 11:30 aprirà ufficialmente i battenti e sarà un'occasione imperdibile per il pubblico friulano poter ammirare opere che invitano ad. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: again - mostra

