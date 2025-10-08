Again mostra personale dell' udinese Maria Stella Corsi
La sempre dinamica Galleria ARTtime ha l'onore di presentare “Aagain”, mostra personale dell'artista udinese Maria Stella Corsi. Venerdì 10 ottobre alle ore 11:30 aprirà ufficialmente i battenti e sarà un'occasione imperdibile per il pubblico friulano poter ammirare opere che invitano ad. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
