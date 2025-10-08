Nella ormai fiorente storia registica e cinematografica di Luca Guadagnino, quello dell’amore e del triangolo morboso e ossessivo – a volte sfociato nel vero e proprio cannibalismo – è un tema quanto mai ricorrente. Neanche la sua ultima pellicola, After The Hunt con Julia Roberts ed Andrea Garfield, riesce a sfuggire a questa dinamica. Anche se con le sue dovute ed evidenti differenze. After The Hunt non è un film semplice, né nella sua struttura, né da digerire. Anzi, è un film, proprio come i triangoli di Guadagino, decisamente spigoloso. E, proprio come ha dichiarato lui a Venezia, vorremmo anche noi essere delle mosche per ascoltare le discussioni all’uscita di una sala in cui è stato appena proiettato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - After the Hunt è patina borghese e occasioni colte a metà