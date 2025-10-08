Affitti a Firenze canoni fuori controllo Oltre mille euro per 80 metri Crollano i contratti low cost
Firenze, 8 ottobre 2025 – Affitti alle stelle, canoni inaccessibili, sfratti che non si fermano. Firenze vive una crisi abitativa sempre più profonda, alimentata dalla difficoltà di reperire alloggi a prezzi sostenibili e da un mercato delle locazioni sempre più sbilanciato verso gli affitti brevi e turistici. A restituire una (inclemente) fotografia aggiornata di questa situazione è Alleanza per Abitare, il coordinamento che raccoglie oltre25 realtà tra sindacati (Sunia, Sicet, Uniat), cooperative, associazioni, Caaf ed enti del Terzo Settore, che ha illustratoi numeri e le tendenze nel capoluogo di regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: affitti - firenze
“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”
Affitti sempre in salita a Firenze. Prezzi alle stelle in centro e Legnaia guida i rincari con +10,6% in un anno
Firenze, affitti brevi: nuovo ricorso al Tar contro il regolamento di Palazzo Vecchio
#Casa, l’Alleanza per l’Abitare (di cui gran parte Cgil e Sunia): “A #Firenze sfratti, affitti alle stelle, redditi in bilico”. 10 proposte alla politica https://cgilfirenze.it/2025/10/casa-a-firenze-sfratti-affitti-alle-stelle-redditi-in-bilico-allarme-di-alleanza-per-labitare/… - X Vai su X
TGR Rai Toscana. . Campanelli magici e affitti brevi. A Firenze spuntano le pulsantiere che aggirano il divieto di Palazzo Vecchio sulle Keybox. La denuncia arriva dall'associazione Salviamo Firenze. Andrea Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Affitti a Firenze, canoni fuori controllo. Oltre mille euro per 80 metri. Crollano i contratti low cost - Continua la corsa alla rendita: primi in Italia per mancati rinnovi degli accordi di locazione ... Come scrive msn.com
"Sfratti, affitti alle stelle e redditi in bilico": l'allarme da Firenze - Studenti, lavoratori precari, famiglie monoreddito, pensionati, ... Da gonews.it