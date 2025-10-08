Affitti a Firenze canoni fuori controllo Oltre mille euro per 80 metri Crollano i contratti low cost

Firenze, 8 ottobre 2025 – Affitti alle stelle, canoni inaccessibili, sfratti che non si fermano. Firenze vive una crisi abitativa sempre più profonda, alimentata dalla difficoltà di reperire alloggi a prezzi sostenibili e da un mercato delle locazioni sempre più sbilanciato verso gli affitti brevi e turistici. A restituire una (inclemente) fotografia aggiornata di questa situazione è Alleanza per Abitare, il coordinamento che raccoglie oltre25 realtà tra sindacati (Sunia, Sicet, Uniat), cooperative, associazioni, Caaf ed enti del Terzo Settore, che ha illustratoi numeri e le tendenze nel capoluogo di regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

