Affittare una nonna in questo Paese è possibile e fa da supporto emotivo
Dopo il partner, ora anche la nonna. Esiste un sito in Giappone che permette di affittare una nonna tra i 60 e i 94 anni per svolgere diverse attività insieme, come cucinare, giocare o anche solamente chiaccherare. Sintomo di problematiche più serie, ecco come funziona questo servizio e le ragioni che spingono i giapponesi a farne uso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: affittare - nonna
In #Giappone se sei stressata al lavoro puoi affittare un bel ragazzo che ti asciuga le lacrime Leggi qui https://wp.me/p5CUna-5Rf - facebook.com Vai su Facebook
In Giappone si può “affittare” una nonna per cucinare: il servizio che scalda il cuore (e riempie i vuoti lasciati dalla solitudine) - In Giappone, dove la solitudine è un problema crescente, è nato un servizio tanto insolito quanto prezioso: affittare nonne. greenme.it scrive