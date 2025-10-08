Affari Tuoi sconcerto per Francesca dopo la puntata | Un incubo
Nella trentaduesima puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, Francesca, titolare di una posta privata ad Adrano (Catania), ha partecipato con il marito Salvo, vincendo 65mila euro dopo aver accettato l’offerta del Dottore. Il suo pacco, il numero 10, conteneva però 200mila euro. La coppia, con due figli, Nicolò e Victoria, sognava di acquistare una casa per smettere di pagare l’affitto. Durante la partita, Francesca ha rivelato un sogno premonitore su Stefano De Martino, che le avrebbe dato un numero, ma ha scelto di non rivelarlo, aumentando la suspense. La gara è stata equilibrata, con pacchi blu e rossi ben bilanciati, fino al momento cruciale: con Gennarino, il pacco nero, 30mila e 200mila euro in gioco, Francesca ha rifiutato un cambio pacco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Nella trasmissione di Rai uno Affari tuoi questa sera protagonista Francesca di Adrano - facebook.com Vai su Facebook
La sfida perenne tra Affari tuoi e La ruota della fortuna sta portando Rai1 e Canale 5 a far iniziare i programmi e le fiction di prima serata ben oltre un orario cristiano. E non è più accettabile - X Vai su X
Affari Tuoi, De Martino (in sogno) inganna Francesca: “Non fidatevi di me”: sfuma vincita faraonica - Martedì 7 ottobre, ad Affari Tuoi Francesca segue il sogno di Stefano De Martino e si mangia le mani: nel numero del figlio c’era una cifra enorme. Da libero.it
Affari tuoi, il suggerimento sbagliato di Stefano De Martino: Francesca perde 200mila euro - Turbinio di emozioni nella puntata del 7 ottobre di Affari Tuoi, con Francesca che rinuncia a 200mila a causa di un consiglio sbagliato ... Riporta dilei.it