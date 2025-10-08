Affari Tuoi sconcerto per Francesca dopo la puntata | Un incubo

Nella trentaduesima puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, Francesca, titolare di una posta privata ad Adrano (Catania), ha partecipato con il marito Salvo, vincendo 65mila euro dopo aver accettato l’offerta del Dottore. Il suo pacco, il numero 10, conteneva però 200mila euro. La coppia, con due figli, Nicolò e Victoria, sognava di acquistare una casa per smettere di pagare l’affitto. Durante la partita, Francesca ha rivelato un sogno premonitore su Stefano De Martino, che le avrebbe dato un numero, ma ha scelto di non rivelarlo, aumentando la suspense. La gara è stata equilibrata, con pacchi blu e rossi ben bilanciati, fino al momento cruciale: con Gennarino, il pacco nero, 30mila e 200mila euro in gioco, Francesca ha rifiutato un cambio pacco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

