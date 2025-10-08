Affari Tuoi colpo di scena | Claudia dalla Puglia crede ai segni e fa bene

Claudia dalla Puglia si è fatta attendere per diciannove puntate. Arriva, guarda in faccia il 14 e lo scarica. Sceglie l’11. Dentro al 14 il balletto da zero euro. Inizia così, con i pacchi più grandi da 300mila e 200mila subito aperti. Ma poi la serata sterza. L’11 non è un numero pescato a caso. È quello che Francesco, suo figlio, ha sulla maglia quando gioca a basket. È anche la data di nascita del padre. E ieri sera, come se ci fosse bisogno di un indizio in più, Francesco manda ai genitori un disegno: loro dietro al tavolo di Affari Tuoi, il sacchetto di Gennarino e il pacco 11 piazzato davanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

