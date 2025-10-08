Affari tuoi Claudia vince 100mila euro ma ha un segreto | Me lo sentivo ho sognato l'11 qualcuno mi protegge

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 8 ottobre, ha giocato Claudia dalla Puglia. La concorrente ha sbancato, seguendo il pacco numero 11: "L'ho sognato, poi mio figlio l'ha disegnato. Qualcuno mi sta proteggendo. Sento che nel mio pacco ci sono 100mila euro". Non si sbagliava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

